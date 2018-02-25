هجوم يستهدف مقراً للحشد الشعبي شمالي العراق

هجوم يستهدف مقراً للحشد الشعبي شمالي العراق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقع هجوم فجر اليوم الأحد، استهدف مقراً لجماعات الحشد الشعبي شمال العراق، بينما لم تعلن الجهات الأمنية رسمياً عن وقوع خسائر بشرية.

ووقع الهجوم وسط محافظة كركوك، التي استعادتها بغداد من إقليم كردستان العراق خلال الخريف الماضي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقالت مصادر محلية: إن حراس المقر، أصابوا المهاجم بالقرب من الكتل الخرسانية المحيطة، فلجأ إلى تفجير نفسه، وهو يلتقط أنفاسه الأخيرة.

وقال مصدر في الشرطة لـ (السومرية نيوز): "إن رجلاً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه صباح اليوم، قرب أحد مقرات الحشد الشعبي في شارع المحافظة، وسط كركوك، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".

يذكر، أن المقر المستهدف، كان يعود في السابق لحزب الشعب التركماني، قبل أن تستولي عليه جماعات الحشد الشعبي في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقب سيطرتها والجيش العراقي على المحافظة.

فيديو أرشيفي: هجوم كبير لتنظيم الدولة على جماعة الحشد الشعبي

 

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