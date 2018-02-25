مذكرة للحزب الديمقراطي الأمريكي حول التدخل الروسي في انتخابات 2016

رام الله - دنيا الوطن

دافع الديمقراطيون في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، أمس السبت، في مذكرة حزبية صدرت عنهم، عن التحقيقات الرسمية، فيما يتداول حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.



وانتقدت المذكرة، المؤلفة من عشر صفحات، والتي نشرت على موقع اللجنة الإلكتروني، بشدة مذكرة أصدرها الجمهوريون في وقت سابق وقالت: "إنها جهد واضح لتقويض تحقيقات مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل والمحقق الخاص روبرت مولر"، وفق ما أوردت وكالة (رويترز) للأنباء.



وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هايذر ناويرت، قد أعلنت أن بلادها قد تنظر في إمكانية فرض عقوبات ضد 13 مواطناً روسياً مدرجين فيما يسمى (قائمة مولر).



وكان المدعي الأمريكي بالشؤون الخاصة، روبرت مولر، قد وجه اتهامات لـ 13 مواطناً روسياً وثلاث شركات من روسيا بقضيتي التآمر ضد الولايات المتحدة الأمريكية، والاحتيال، جاء ذلك في لائحة الاتهام.