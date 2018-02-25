سفيرة أمريكية تُقِر: غّزو واشنطن للعراق خطأ استراتيجي فادح

سفيرة أمريكية تُقِر: غّزو واشنطن للعراق خطأ استراتيجي فادح
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت السفيرة الأمريكية السابقة في الكويت وليبيا، ديبورا جونز: إن غزو بلادها للعراق، كان بمثابة خطأ استراتيجي فادح للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين.

وأضافت السفيرة الأمريكية، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم): "أنا لا أعتقد أن أحداً في الشرق الأوسط، ينكر أن غزو العراق كان خطأً استراتيجياً، وسوف يُنظر إليه على أنه خطأ استراتيجي في القرن الحادي والعشرين".

وأشارت إلى أن كل عمل عسكري ضد الولايات المتحدة يرافقه تغيير في العقيدة العسكرية الأمريكية، متابعةً: "المفارقة فيما حدث في العراق، تكمن في أنه كان لدينا جنرالات في وزارة الخارجية الأمريكية، مثل كولن باول وريتشارد آرميتاج اللذين كانا ضد الغزو ويعارضانه، فيما كان المدنيون مثل وزير الدفاع ورئيس البنتاغون (دونالد رامسفيلد) يدعمون الغزو بقوة".

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