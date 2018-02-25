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موسكو تدعو واشنطن لإجراء محادثات بشأن كوريا الشمالية

موسكو تدعو واشنطن لإجراء محادثات بشأن كوريا الشمالية
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة (تاس) الروسية للأنباء، أن نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، دعا أمس السبت، لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن كوريا الشمالية.

ووفق ما أورد موقع (عرب 48)، فقد جاءت هذه التصريحات بعد قرار الولايات المتحدة فرض أكبر مجموعة عقوبات على كوريا الشمالية، بهدف الضغط عليها للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

ونقلت الوكالة عن مورجولوف قوله: "أنا متأكد من أن التطور السريع في شبه الجزيرة الكورية في الوقت الحالي، يحتاج لحوار روسي أميركي فعّال بهذا الشأن".

وأكد أن موسكو، أرسلت دعوة لإجراء محادثات إلى جوزيف يون المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية، كما جدد الدبلوماسي الروسي دعوته لإجراء محادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ.

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