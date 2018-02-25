اجتماع وزاري عربي أوروبي في بروكسل لبحث قرار واشنطن بشأن القدس

اجتماع وزاري عربي أوروبي في بروكسل لبحث قرار واشنطن بشأن القدس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصر، السبت الماضي، عقد اجتماعٍ عربي أوروبي على مستوى وزراء الخارجية، غداً الاثنين في بروكسل، لبحث تداعيات قرار واشنطن بشأن القدس، وسبل إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان، أن الاجتماع سيضم وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية، ونظرائهم من دول في الاتحاد الأوروبي (لم تحددها)، على أن يعقد بمقر مفوضية الاتحاد في العاصمة البلجيكية.

واللجنة الوزارية السداسية، تتكون من وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية والمغرب وفلسطين، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.

وتشكلت اللجنة عقب الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لتقييم الموقف، وتحديد الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية القدس، بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كانون الأول/ ديسمبر
 2017، اعتبار المدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل.

والجمعة، كشف مسؤولان بإدارة ترامب، أن عملية نقل سفارة واشنطن لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ستجري منتصف أيار/ مايو المقبل، بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل.

وعقبها بساعات أعربت الخارجية الأمريكية، عن (حماسها) تجاه نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في أيار/ مايو المقبل، تزامنًا مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل، ونكبة الشعب الفلسطيني.

ويحيي الفلسطينيون في الخامس عشر من أيار/ مايو من كل عام ذكرى النكبة، التي وقعت أحداثها في 1948، وجرى خلالها تهجيرهم من أراضيهم.

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