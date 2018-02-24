حركة "فتح" بجنين توفر منزلا لعائلة الشهيد أحمد نصر جرار

رام الله - دنيا الوطن

وفرت حركة "فتح" إقليم جنين شقة مجهزة بكافة المستلزمات لعائلة الشهيد أحمد نصر جرار، الذي ارتقى على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في السادس من الشهر الجاري.



وقال أمين سر حركة "فتح" إقليم جنين نور الدين أبو الرب، إن توفير المنزل لعائلة الشهيد جرار جاء تأكيدا من حركة "فتح" على واجبها الوطني تجاه عوائل الشهداء الذين دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازلهم.



وأشار إلى أن المسكن جرى تجهيزه بالكامل، مثمنا دور كل من ساهم في هذا العمل الوطني الذي يؤكد أن شعبنا ملتحم ومتوحد ولن ينسى شهداءه الذين ضحوا من أجل فلسطين.



بدورها، ثمنت والدة الشهيد أحمد نصر جرار دور حركة "فتح" التي وفرت مسكنا لعائلتها بعد أن هدمت جرافات الاحتلال منازلهم في الثامن عشر من شهر كانون الثاني الماضي.