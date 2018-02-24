أبو سيف: نأمل أن تساعد القضايا التي سيناقشها الوفد المصري بتمكين الحكومة

أبو سيف: نأمل أن تساعد القضايا التي سيناقشها الوفد المصري بتمكين الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة التحرير الفلسطيني (فتح) عاطف أبو سيف، رداً على تصريحات السفير القطري محمد العمادي: إن "الرئيس محمود عباس يعرف مسؤولياته في قطاع غزة، ويمارسها، وليس بحاجة لمن يذكره بذلك".

وأكد في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أننا ننتظر، أن تتمخض القضايا التي سيناقشها الوفد المصري في غزة، عن نتائج تساعد في تمكين الحكومة، التي يجب أن تشعر أنها تحكم فعلاً في غزة.

وتابع: أن الأساس هو إعادة توجيه القول صوب حقيقة ما يجري، فالرئيس أبو مازن، لم يتخلَّ يوماً عن مسؤولياته تجاه قطاع غزة، بل كان دائم الحرص علي توجيه الخدمات والدعم لأهلنا في قطاع غزة، التزاماً منه بأهمية القطاع، وضرورة تعزيز صمود شعبنا، الذي عانى من الحصار، ومن تبعات حكم حماس.

وأوضح، أن المصالحة قضية وطنية بامتياز، ويجب أن تظل بعيداً عن كل التجاذبات، ويجب أن تظل كل الجهود الإقليمية صوب المساعدة في تذليل العقبات، لا في الدخول كطرف في ذلك.

وأضاف: أن موقف فتح واضح.. نرحب بكل الجهود الهادفة لتحريك القضايا العالقة، ودفع عجلة المصالحة إلى الأمام.

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