توضيح صادر عن السفارة الفلسطينية حول المواطنين المتواجدين في مطار القاهرة

توضيح صادر عن السفارة الفلسطينية حول المواطنين المتواجدين في مطار القاهرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بياناً توضيحياً حول المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في مطار القاهرة الدولي، وفي طريقهم إلى دول أخرى.

ورداً على العديد من الاستفسارات الواردة إلى السفير دياب اللوح، أوضحت السفارة، أن خلية الأزمة المشكلّة برئاسة السفير، تتابع منذ اليوم الأول، أوضاع العالقين في جمهورية مصر العربية، وكذلك في مطار القاهرة الدولي، كما أن مندوبي السفارة على تواصل دائم مع كافة المواطنين الراغبين في الاستفسار حول مستجدات الأمور، وسبل تيسير الظروف المحيطة.

وأفادت السفارة في بيانها، أن المسافرين من مطار القاهرة، الذين ليس لديهم حجوزات طيران عددهم 9 فقط من أصل 91 مسافراً، وذلك بسبب عدم وجود مقاعد على الخطوط المصرية والتركية، حيث إن عدد المسافرين إلى تركيا بلغ 70 مسافراً، أي بما يفوق سعة خطوط الطيران في الوقت الحالي، وتعمل السفارة على تدبّر الأمر في أقرب وقت ممكن.

كما أن المسافرين غير الحاصلين على تأشيرات، يبلغ عددهم 10 مسافرين، وحالت إجازات نهاية الأسبوع بالنسبة للسفارات المعنية دون استصدار تأشيرات لهم اليوم السبت، وستباشر السفارة بدءاً من صباح الغد، التواصل مع تلك السفارات لمباشرة إجراءات إصدار تأشيرات لهم، كما يوجد مواطن راغب في التوجه إلى المملكة العربية السعودية لكن إقامته منتهية، وستعمل السفارة على حل مشكلته غداً ايضاً.

وأكدت السفارة، استمرار عمل خلية الأزمة برئاسة السفير دياب اللوح، حتى الاطمئنان على كافة المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في جمهورية مصر العربية، وانتهاء كافة قضاياهم العالقة.

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