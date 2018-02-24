مجلس الأمن يصوت بالاجماع على مشروع قرار لوقف اطلاق النار بسوريا

رام الله - دنيا الوطن

اعتمد مجلس الامن الدولي بالاجماع مساء اليوم السبت مشروع قرار يطلب وقف اطلاق نار في سوريا "في اسرع وقت" لافساح المجال امام وصول المساعدات الانسانية واجلاء حالات طبية، وذلك بعد 15 يوما من المداولات.



ويطالب النص الذي عُدل عدة مرات "كل الاطراف بوقف الاعمال الحربية في اسرع وقت لمدة 30 يوما متتالية على الاقل في سوريا من اجل هدنة انسانية دائمة". والهدف هو "افساح المجال امام ايصال المساعدات الانسانية بشكل منتظم واجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة".



وكان مجلس الامن الدولي بدأ مساء اليوم السبت اجتماعا للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف اطلاق نار انساني في سوريا كان موضوع مفاوضات طيلة 15 يوما للحصول على موافقة روسيا عليه.



وجاء عقد هذا الاجتماع بعد تأخر لمدة ساعتين تقريبا عن الموعد المقرر عند الساعة 17:00 ت غ.