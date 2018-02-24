الشاعر يدعو للتضامن وتقاسم المسؤوليات وصولاً لطفولة آمنة





جاء ذلك، خلال اختتام أعمال المؤتمر الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، والذي عقد في العاصمة المغربية الرباط، والذي أنهى أعماله بإعلان الرباط بالتركيز على معاناة أطفال فلسطين تحت الاحتلال، ودعا إلى ضرورة تصدي الدول الأعضاء لممارسات الاحتلال تجاه أطفال فلسطين.



ونقل الشاعر معاناة أطفال فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وخطورة هجمة الاحتلال ضد أطفال فلسطين، مستشهداً بالعديد من الأطفال الأسرى والجرحى والشهداء، الذين استهدفتهم آلة القمع الإسرائيلية، والذين وصفهم الوزير الشاعر بالمتميزين والتواقين للعلم والعدل والحرية والحياة، وأنهم وكلاء التغيير والنهوض والصمود والقوة القادمة داخل أسرهم وداخل مجتمعاتهم المحلية.





كما تضمنت مشاريع القرارات المنبثقة عن هذا المؤتمر قراراً خاصاً بفلسطين، يدين إجراءات وممارسات الاحتلال بحق أطفال فلسطين، وحث الدول الأعضاء على تقديم كافة أشكال الدعم لتطوير وتعزيز برامج حماية الطفولة في فلسطين.





إلى ذلك، وعقد الوزير الشاعر لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء على هامش المؤتمر، حيث التقى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في جمهورية أذربيجان د. هجران حسنوفا، كما التقى بوزيرة









التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في المملكة المغربية السيدة بسيمة الحقاوي، ووزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، وتمحورت اللقاءات على سبل تعزيز التعاون المشترك بين فلسطين وهذه الدول في المجال الاجتماعي، واتفق الوزراء على المزيد من التضامن، وتقاسم المسؤوليات بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والتعاون في مجال تقديم الدعم لقضايا الطفولة في فلسطين.

رام الله - دنيا الوطنأكد د. إبراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية، على أهمية الوصول إلى طفولة آمنة لحماية ذاتنا ومستقبلنا، ولحماية أوطاننا ومؤسساتنا، وذلك يتطلب تآزراً مجتمعياً شاملاً تشترك فيه الأسرة والحضانة والروضة والمدرسة والمؤسسة الإعلامية ومؤسسات المجتمع الأهلي، كما يتطلب مزيداً من التضامن وتقاسم المسؤوليات بين جميع الدول الأعضاء.