نتنياهو يدعو ترامب لحضور افتتاح السفارة الأمريكية بعد نقلها للقدس

نتنياهو يدعو ترامب لحضور افتتاح السفارة الأمريكية بعد نقلها للقدس
رام الله - دنيا الوطن
رحب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتحديد وزارة الخارجية الأميركية موعد نقل السفارة الأميركية من "تل أبيب" إلى القدس في أيار/ مايو المقبل، وهو اليوم الذي يصادف "ذكرى النكبة" وبالنسبة لدولة الاحتلال "يوم الاستقلال".

كما وجه نتنياهو خلال تعقيبه مساء اليوم السبت على الخطوة الأمريكية، دعوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة إسرائيل في أيار/ مايو، لحضور حفل الافتتاح.

وقال مسؤول أمريكي: إنه من المتوقع، أن تفتح الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل في القدس في أيار/ مايو المقبل.

وأضاف نتنياهو: "هذه هي لحظة عظيمة بالنسبة لدولة إسرائيل، قرار الرئيس ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في يوم الاستقلال القادم، يجعل هذه الاحتفالات حتى أكثر سعادة".

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