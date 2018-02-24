ماذا سيحدث لإسرائيل إذا امتلكت مصر مقاتلات "سو-57" المدمرة؟

ماذا سيحدث لإسرائيل إذا امتلكت مصر مقاتلات "سو-57" المدمرة؟
رام الله - دنيا الوطن
علق العقيد السابق في الجيش الروسي فيتشيسلاف جايلون، على تصريحات نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف، بأن هناك احتمالات حول طلب مصر من روسيا شراء المقاتلة الروسية الأحدث "سوخوي 57".

وقال العقيد الروسي في تصريحات خاصة لقناة (روسيا اليوم):  "إنه إذا امتلكت مصر هذه المقاتلات، ستعطي ميزة كاملة للقوات الجوية المصرية على سلاح الجو الإسرائيلي".

وأضاف العقيد جايلون: أن المقاتلة "سو- 57" دون أدنى شك أفضل بكثير من مقاتلة "إف- 35"، والتي تمتلكها "إسرائيل" وأمريكا، خاصة في تركيبتها الخاصة بحمل الصواريخ.

وتعقيباً على ظهور هذه المقاتلة في سماء سوريا، أكد العقيد الروسي السابق، أنها قادرة على المشاركة في عمليات القوات الجوية الفضائية الروسية في العمليات الخاصة هناك، وليس فقط ضد الإرهابيين، بل إنها قادرة على الاشتباك مع عدو حقيقي في السماء، حال اعتراض المقاتلات الأمريكية والإسرائيلية للقوات الروسية.

وكان قد توقع بوريسوف، أن تتلقى روسيا طلبات لشراء المقاتلة "سوخوي - 57" لعدد من الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مُرجحًا أن تطلبها بلدان مثل مصر والإمارات العربية المتحدة والجزائر.

وهذه الطائرات، صممت عام 2010، لتحل محل مقاتلات "سو-27" وكشف النقاب عنها خلال معرض ماكس الروسي للطيران 2011.

تتميز المقاتلة الروسية الجديدة "تي- 50" التي تنتجها شركة "سوخوي" بقدرة فائقة على التخفي (أي عدم قدرة الرادارات على رصدها)، كما أنها تتميز بسرعتها ومداها الكبيرين.

وتصل سرعتها حتى 2.1 ألف كيلومتر في الساعة، وتحلق إلى مسافة 5.4 ألف كيلومتر، ويمكن أن تقلع من مدرج مطار طوله حوالي 300 متر.

ويؤكد الخبراء، أن المقاتلة الجديدة، مؤهلة للطيران بعيد المدى بسرعة تفوق سرعة الصوت في أنواع الطقس المختلفة بعد تزويدها بالوقود جوا.

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