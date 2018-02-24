يشمل المدارس: نقابة موظفي غزة تعلن الإضراب الشامل الاثنين المقبل

يشمل المدارس: نقابة موظفي غزة تعلن الإضراب الشامل الاثنين المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نقابة موظفي غزة، عن الإضراب الشامل في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بما فيها المدارس، يوم الاثنين المقبل؛ وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ"تجاهل وتنكر" حكومة الوفاق الوطني لحقوق الموظفين.

وقالت النقابة في بيانٍ لها: "إنه ومع استمرار تجاهل وتنكر حكومة الحمد الله لحقوق الموظفين، وعدم صرف رواتبهم ومع مرور قرابة خمسة شهور على اتفاق المصالحة، ولا حل لملف الموظفين، ومع إزدياد معاناة الموظفين، ونتيجة لاستمرار فرض العقوبات بحق أبناء قطاع غزة كافة، فإن نقابة الموظفين في القطاع العام تعلن الإضراب الشامل في الوزرات والمؤسسات والدوائر الحكومية بما فيها المدارس، وذلك يوم الاثنين الموافق 26-2-2018".

وأكدت، أنه سيتم إغلاق الوزارات والمدارس في هذا اليوم؛ تعبيراً عن احتجاج وغضب كل موظفي القطاع العام في غزة.

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