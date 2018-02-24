الحساينة والعمادي يفتتحان شارع الرشيد والمرحلة الثالثة من صلاح الدين

الحساينة والعمادي يفتتحان شارع الرشيد والمرحلة الثالثة من صلاح الدين
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد محمد الحساينة والسفير القطري محمد العمادي، ظهر اليوم الأربعاء، شارع الرشيد الساحلي والمرحلة الثالثة من شارع صلاح الدين الرئيسي، بحضور لفيف من الشخصيات الحكومية والوطنية وأصحاب المكاتب الهندسية.

وقال الوزير الحساينة في حفل افتتاح شارع الرشيد الساحلي: إن الافتتاح انتصار لغزة الصابرة الصامدة على سياسة التدمير التي طالت أكثر من ثلث البنية التحتية في الحرب الأخيرة فقط.

وثمن الحساينة جهود دولة قطر، ودعمها المتواصل لغزة، إضافة لجهود طواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان وطواقم اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، والمكاتب الهندسية والاستشارية على جهودهم في تطوير وتأهيل شارع الرشيد.

ووجه رسالة للعالم بأن غزة ورغم الدمار والحصار، مستمرة في مسيرة البناء والتنمية بدعم أمتنا العربية والإسلامية، مؤكداً أن هذا الطريق، يجسد مسيرة كفاح شعب بأكمله في وجه العدوان والاحتلال.

من جهته، أكد العمادي على أهمية شارع الرشيد، الذي يمثل شارعاً سياحياً، وله أهمية للمواطنين والمصطافين، مثمناً جهود وزارة الأشغال العامة واللجنة القطرية لإعمار غزة في إعادة تأهيل هذا الشارع.

وأوضح أن العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من شارع الرشيد البالغ تكلفة تنفيذها 7.5 مليون دولار في شهر كانون الثاني/ يناير العام الماضي، وكان العمل على طول نحو كيلومترين من الشارع، وعرض 40 مترًا في منطقة تعد الأكثر ازدحامًا في القطاع بسبب تركز الفنادق والاستراحات السياحية على جانبي هذا الطريق الرئيسي.

ولفت إلى أنه سيتم مواصلة إنجاز هذا الشارع بعد توقيع عقد تنفيذ المرحلة العاشرة منه بطول 2.5 كيلومتر وبتكلفة 11 مليون دولار وتمتد من نهاية مخيم الشاطئ حتى شارع التوام.

وأعرب عن أمله في أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من الشارع نفسه مرة أخرى في مطلع العام المقبل بطول نحو خمسة كيلومترات، وبتكلفة تنفيذية قدرها 13 مليون دولار، وتمتد من مسجد خليل الوزير جنوب غرب مدينة غزة إلى وادي غزة وسط قطاع غزة.

أوضح العمادي، أن تكلفة افتتاح المرحلة الثالثة من شارع صلاح الدين الممتد بطول ستة كيلومترات وعرض 53 مترًا، بلغت 23 مليون دولار.

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