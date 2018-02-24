كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بالتحضير لحرب إلكترونية هائلة

كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بالتحضير لحرب إلكترونية هائلة
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت كوريا الشمالية، اليوم السبت، الولايات المتحدة، بإجراء استعدادات سرية لشن حرب إلكترونية على بيونغ يانغ، تمهيداً لشن حرب عسكرية حقيقية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، وصحيفة (رودونج سينمون) الرسمية، أن مجلة (فورين بوليسي) الأميركية، كشفت في عددها الصادر في 15 شباط/ فبراير الجاري عن أن واشنطن تقوم في الوقت الحالي بتعزيز قدراتها الاستخباراتية للتركيز على شبه الجزيرة الكورية.

وقالتا: إن الوكالات الأميركية، ومنها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، تقف منذ نصف عام على أهبة الاستعداد للهجوم، حيث تم استثمار مليارات الدولارات في الخطة، وتم تدريب الكثير من الخبراء من أجلها.

وأضافت الوكالة، أن منافذ إعلامية أميركية مثل هيئة الإذاعة الوطنية و(بلومبرج نيوز) و(واشنطن بوست)، تتحدث طيلة الوقت عن "إرهاب إلكتروني" و"تهديدات" من كوريا الشمالية، ما يعني أن خطوات الحرب الأميركية ضد بيونغ يانغ، وصلت إلى مرحلة التنفيذ العملي.

وأكدت الوكالة، أن الولايات المتحدة، ترسل عدداً كبيراً من خبراء الحرب الإلكترونية إلى التدريبات الحربية المشتركة مع كوريا الجنوبية.

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