الاحتلال يفرج عن صيادين اعتقلهما صباح اليوم

رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم السبت، عن صياديْن اعتقلتهما صباحًا ببحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، أن الصيادين عمر فايز أبو الصادق (27 عامًا)، ومحمد عدنان كباجة (28 عامًا)، وصلا غزة عبر حاجز بيت حانون/ إيرز" فيما تحفّظ الاحتلال على قاربهما.



وكان مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر، قال: إن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين؛ وذلك أثناء إبحارهما لمسافة أقل من ميلين بحريين على شاطئ البلدة.



وأوضح بكر، أن سلطات الاحتلال، اعتقلت الصيادين؛ بعد قيام الزوارق الإسرائيلية بفتح نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين، إلى أن تمكنت منهما وسحبت قاربهما (حسكة مجداف) إلى ميناء أسدود.



وتتعرض مراكب الصيادين بشكلٍ متكرر لاستهداف متواصل من الزوارق الحربية الإسرائيلية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات اتفاق التهدئة، الذي أُبرم بين الفصائل و"إسرائيل" برعايةٍ مصرية صيف عام 2014.