نصر الله: احموا المقاومة بالتصويت لها

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن الشعب اللبناني يجب أن يقارب الاستحقاق الانتخابي بمسؤولية عالية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، لأنّ هذا الأمر يُحدّد مصير اللبنانيين.





وفي كلمة له خلال احتفال أقيم بذكرى تأسيس حوزة الإمام المنتظر في بعلبك، نبّه نصر الله إلى ضرورة أن يرى الناس هذا الموضوع من زاويتين، دائرتهم الانتخابية والمستوى الوطني، لأنّ النواب يقرّرون عن كل لبنان وليس عن مناطقهم، فالنواب مسؤولون عن انتخاب رئيس جمهورية كلّ لبنان والتشريع والاتفاقات والحفاظ على الحدود وعدم المساومة عليها، سائلاً: "هل نريد أن ننتخب نائباً يريد أن يتنازل عن حدودنا ونفطنا لـ"إسرائيل؟".





وأضاف السيد نصر الله: "أنّه عندما نأتي إلى الدائرة التي نحن مسؤولون عنها مباشرة، عندها يجب أن ننتخب من يعمل لمصلحة منطقتنا"، مشيراً إلى أنّ دائرة بعلبك الهرمل مهمة لما لها من موقف واضح مع المقاومة، وبالتالي فإنّ العمل سيتم عليها لما تمثل بمواقفها لحزب الله.





وذكر نصر الله، أن القانون النسبي يتيح للناس أن تأخذ أحجامها الطبيعية على عكس القانون الأكثري، داعياً لبذل أقصى جهد للحصول على أكبر حاصل انتخابي لإيصال المرشحين إلى مجلس النواب، مؤكداً وجوب ألا يضيق صدرنا من أي شيء، ومن لديه كلام، فليتحدث به، وطبعاً من دون الشتم، ونحن مستعدون لسماع الآراء والنقاش والتوضيح".





وأشار نصر الله إلى أنّ أهل المقاومة في بعلبك الهرمل، يجب أن يتحمّلوا مسؤولية العمل والدفاع والتبيين وتقديم الملاحظات، وقال: "الناس ممكن أن تسأل ماذا قدم لنا نواب حزب الله في العمل النيابي، لكن السؤال الأصح هو أن يسأل أهل بعلبك الهرمل، حزب الله ماذا قدم لنا؟ وليس النواب ماذا قدموا؟".













رام الله - دنيا الوطن