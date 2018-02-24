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شؤون فلسطينية
الاحتلال يعتقل شابين تسللا من قطاع غزة
2018-02-24
توضيحية
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رام الله - دنيا الوطن
ذكر موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال، اعتقل شابين غير مسلحين من قطاع غزة، تسللا عبر الجدار الفاصل جنوب القطاع.
وأضاف الموقع، أنه تم تحويل الشابين للتحقيق، دون إبداء مزيد من المعلومات حولهما.
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