الاحتلال يعتقل شابين تسللا من قطاع غزة

ذكر موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال، اعتقل شابين غير مسلحين من قطاع غزة، تسللا عبر الجدار الفاصل جنوب القطاع.





وأضاف الموقع، أنه تم تحويل الشابين للتحقيق، دون إبداء مزيد من المعلومات حولهما.

رام الله - دنيا الوطن