العمادي يفتتح المرحلة العاشرة من مشروع إعادة تأهيل شارع البحر

العمادي يفتتح المرحلة العاشرة من مشروع إعادة تأهيل شارع البحر
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
افتتح السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، المرحلة العاشرة من مشروع إعادة تأهيل شارع الرشيد الساحلي بغزة اليوم السبت.

وجرت مراسم الاحتفال بحضور الدكتور مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني وممثلين عن الوزارة، ولفيف من الشخصيات الممثلة عن شركات الاشراف والمقاولات، وجمعٍ من الحضور.

وخلال كلمته، أكد السفير العمادي أن دولة قطر مستمرة في جهودها لإعادة إعمار قطاع غزة، وإنقاذ سكانه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشونها.

وشدد العمادي على حرص دولة قطر وتوجيهات أميرها تميم بن حمد آل ثاني الدائمة لدعم القضية الفلسطينية ومساندة أهالي قطاع غزة، منوها إلى المنحة الإغاثية العاجلة التي تقدم بها سموّه مؤخرا لسكان غزة، بقيمة تسعة مليون دولار أمريكي.

من جهته، تقدم الوزير الحساينة، بكلمة شكر إلى دولة قطر ممثلة بأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على جهودهم المستمرة والملحوظة لدعم أهالي قطاع غزة في مختلف المجالات.

وأشاد الوزير الحساينة بجودة وكمّ المشاريع القطرية المنفذة في قطاع غزة، داعيا دول العالم إلى أن تحذو حذوها وتلتفت إلى معاناة الغزيين، خصوصا في ظل تفاقم الأزمات التي يعيشها سكانها خلال الفترة الراهنة.

وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة العاشرة من شارع الرشيد الساحلي تمتد من بداية معسكر الشاطئ الشمالي وحتى امتداد شارع التوام شمالا، بطول 2.5 كم، وعرض 40 متر، فيما بلغت تكلفة المشروع نحو 10 مليون دولار.

وكانت اللجنة القطرية قد أتمّت في وقت سابق المرحلتين الأولى والثالثة من مشروع إعادة تأهيل شارع الرشيد الساحلي، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 30 مليون دولار أمريكي.

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