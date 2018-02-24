فيديو.. مذيع مصري: مقاطعو الانتخابات الرئاسية "خونة"

رام الله - دنيا الوطن

أثنى المذيع المصري هشام الدين فتحي، على حديث المهندس محمد وهيبة، المنسق العام لحملة من أجل مصر، لدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية، على الجهد الذي يبذله خلال الفترة الأخيرة.



وقال فتحي خلال برنامجه (المفهماتي) مساء اليوم السبت، إن المهندس محمد وهيبة قال أمس جملة عبقرية عندما أكد أن المصريين كانوا يؤهلون أنفسهم قبل 30 يونيو، أن يكتبوا

في جوازات سفرهم لاجيء مصري بدلاً من مواطن مصري.



وشدد على أنه بفضل الله أولًا، ثم بفضل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحولت مصر لدولة قوية، وأصبح هناك مجال للحرية استغله البعض لمهاجمة السلطة على مواقع التواصل الاجتماعي.



ووجه التحية لكل الحملات ا للمشاركة والأحزاب والشخصيات التي انضمت إلى الحملة الرسمية، داعيًا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لأن ذلك واجب وطني، وكل فرد حر في اختياره المرشح الذي يريده أمن كان هو شخصياً سيختار الرئيس السيسي لقناعته بأنه مستقبل مصر، لافتًا إلى أن المقاطعين يخونون بلدهم ولا يضر سوى نفسه وأولاده، وفق تعبيره.



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