فيديو.. مذيع مصري: مقاطعو الانتخابات الرئاسية "خونة"

فيديو.. مذيع مصري: مقاطعو الانتخابات الرئاسية "خونة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أثنى المذيع المصري هشام الدين فتحي، على حديث المهندس محمد وهيبة، المنسق العام لحملة من أجل مصر، لدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية، على الجهد الذي يبذله خلال الفترة الأخيرة.

وقال فتحي خلال برنامجه (المفهماتي) مساء اليوم السبت، إن المهندس محمد وهيبة قال أمس جملة عبقرية عندما أكد أن المصريين كانوا يؤهلون أنفسهم قبل 30 يونيو، أن يكتبوا
في جوازات سفرهم لاجيء مصري بدلاً من مواطن مصري.

وشدد على أنه بفضل الله أولًا، ثم بفضل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحولت مصر لدولة قوية، وأصبح هناك مجال للحرية استغله البعض لمهاجمة السلطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه التحية لكل الحملات ا للمشاركة والأحزاب والشخصيات التي انضمت إلى الحملة الرسمية، داعيًا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لأن ذلك واجب وطني، وكل فرد حر في اختياره المرشح الذي يريده أمن كان هو شخصياً سيختار الرئيس السيسي لقناعته بأنه مستقبل مصر، لافتًا إلى أن المقاطعين يخونون بلدهم ولا يضر سوى نفسه وأولاده، وفق تعبيره.

e14bf8390548ebdd.mp4

أخبار ذات صلة

مجلس الأمن يصوت بالاجماع على مشروع قرار لوقف اطلاق النار بسوريا

مجلس الأمن يصوت بالاجماع على مشروع قرار لوقف اطلاق النار بسوريا

نصر الله: احموا المقاومة بالتصويت لها

نصر الله: احموا المقاومة بالتصويت لها

مصرع 9 مصريين بحادث انقلاب واحتراق أتوبيس في الإسكندرية

مصرع 9 مصريين بحادث انقلاب واحتراق أتوبيس في الإسكندرية

38 قتيلاً في تفجيرين بالعاصمة الصومالية

38 قتيلاً في تفجيرين بالعاصمة الصومالية

ما هي الوظيفة الأكثر طلبًا في السعودية؟

ما هي الوظيفة الأكثر طلبًا في السعودية؟

اكتشاف مخبأ ضخم للأسلحة والذخيرة في الجزائر

اكتشاف مخبأ ضخم للأسلحة والذخيرة في الجزائر

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

حركة &#34;فتح&#34; بجنين توفر منزلا لعائلة الشهيد أحمد نصر جرار

حركة "فتح" بجنين توفر منزلا لعائلة الشهيد أحمد نصر جرار

الشاعر يدعو للتضامن وتقاسم المسؤوليات وصولاً لطفولة آمنة

الشاعر يدعو للتضامن وتقاسم المسؤوليات وصولاً لطفولة آمنة

الحساينة والعمادي يفتتحان شارع الرشيد والمرحلة الثالثة من صلاح الدين

الحساينة والعمادي يفتتحان شارع الرشيد والمرحلة الثالثة من صلاح الدين

الاحتلال يفرج عن صيادين اعتقلهما صباح اليوم

الاحتلال يفرج عن صيادين اعتقلهما صباح اليوم

عربي

مجلس الأمن يصوت بالاجماع على مشروع قرار لوقف اطلاق النار بسوريا

مجلس الأمن يصوت بالاجماع على مشروع قرار لوقف اطلاق النار بسوريا

مصرع 9 مصريين بحادث انقلاب واحتراق أتوبيس في الإسكندرية

مصرع 9 مصريين بحادث انقلاب واحتراق أتوبيس في الإسكندرية

38 قتيلاً في تفجيرين بالعاصمة الصومالية

38 قتيلاً في تفجيرين بالعاصمة الصومالية

ما هي الوظيفة الأكثر طلبًا في السعودية؟

ما هي الوظيفة الأكثر طلبًا في السعودية؟

منوعات

أغنيتها تسيء للمسلمين.. المحكمة تبرئ الهندية صاحبة اشهر &#34;غمزه&#34;

أغنيتها تسيء للمسلمين.. المحكمة تبرئ الهندية صاحبة اشهر "غمزه"

فيديو: &#34; ويزو&#34; تحصل على أغرب هدية في عيد الحب

فيديو: " ويزو" تحصل على أغرب هدية في عيد الحب

صور: كندة حنا بشعر قصير وبنطال أبيض ضيق.. لن تعرفها

صور: كندة حنا بشعر قصير وبنطال أبيض ضيق.. لن تعرفها

تفاصيل: محمد فؤاد يحبس الفنان تامر عبد المنعم 3 سنوات

تفاصيل: محمد فؤاد يحبس الفنان تامر عبد المنعم 3 سنوات