صور: ​تدشين ميدان المقاومة الشعبية في قطاع غزة​

صور: ​تدشين ميدان المقاومة الشعبية في قطاع غزة​
​تدشين ميدان المقاومة الشعبية في قطاع غزة​
رام الله - دنيا الوطن
دشنت لجنة الإشراف على ميادين المقاومة الشعبية (ميدان المقاومة الشعبية) الأول شرق غزة بمشاركة جماهيرية واسعة وممثلين عن الأطر الشبابية والطلابية التابعة لفصائل العمل الوطني والإسلامي.

وأعلن محمد صالح منسق لجنة الإشراف على ميادين المقاومة الشعبية في كلمته الافتتاحية عن مبادرة وطنية لتفعيل الانتفاضة الشعبية في قطاع غزة، وفقاً لإستراتيجية وطنية تأخذ بعين الاعتبار توفير المواد اللوجستية للمتظاهرين على نقاط التماس من إسعافات وطواقم طبية ومياه للشرب، مما يسهم بتسهيل مهمة
المتظاهرين، وإنشاء خيمة اعتصام لتصبح وجهة للفعاليات الوطنية والشعبية.

وأكد على ضرورة الاستمرار في الانتفاضة الشعبية الفلسطينية، التي اندلعت لتسقط القرار الأمريكي المجحف بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في ظل مراهنة أعداء الشعب الفلسطيني على إنهاء تلك الانتفاضة في مهدها مراهنين بأنها لن تكون سوى ردة فعل شعبية لن تتجاوز الأسابيع، وتنتهي وفي ظل الوضع الخاص لقطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي منها عام 2005، وانسحابها إلى ما بعد الحدود وفرضها منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي الشمالي والشرقي للقطاع مما يتطلب تغييرًا في أساليب وأدوات المقاومة الشعبية.

وحذر في الوقت نفسه من محاولات عزل غزة عن الفعل النضالي الشعبي والجماهيري في الضفة الغربية والقدس.

ودعا لتدشين ميادين المقاومة الشعبية والجماهيرية قريبا من نقاط التماس على كافة المناطق الحدودية الشرقية والشمالية، وإنشاء خيمة اعتصام بحيث تكون ملاذًا آمنا للمتظاهرين ومحطة للفعاليات الوطنية والثقافية والفنية والتي ستشارك به كافة الفئات المجتمعية باعتبارها ميادين تنطلق منها واليها الأنشطة والمسيرات والفعاليات الوطنية، مما يستدعي استصلاح الطريق المؤدي إلى نقاط التماس لتسهيل وصول سيارات الإسعاف لنجدة المصابين، وإطلاق حملات العمل التطوعي لتشجير المنطقة وتشجيع المزارعين لإعادة إحياء أراضيهم وتعزيز صمودهم، هذا وستزود المنطقة بخطوط مياه ناقلة وخزانات مياه للشرب.

واختتمت الفعاليات بافتتاح ميدان المقاومة الشعبية الاول شرق غزة بالقرب من معبر ناحل عوز.


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