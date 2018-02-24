قوة إسرائيلية تقتحم فعالية للصحفيين بالقدس

رام الله - دنيا الوطنمنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إقامة فعالية للصحفيين في مدينة القدس.وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال إعتقلت صحفياً، وصاحب المطعم المقامة بداخله الفعالية، دون معرفة أين تم نقلهما.