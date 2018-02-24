مصرع 9 مصريين بحادث انقلاب واحتراق أتوبيس في الإسكندرية

رام الله - دنيا الوطن

لقي تسعة مصريين مصرعهم، فى حادث انقلاب وتفحم أتوبيس رحلات يقل نحو 30 عاملًا من عمال الوردية المسائية بأحد المصانع، حيث كانوا فى طريقهم لمنطقة (العامرية) غرب الإسكندرية.



وقال مصدر أمنى لصحيفة (اليوم السابع) إن انفجار أحد إطارات الأتوبيس تسبب فى انقلابه بكوبري "الألمانى" بالطريق الساحلي الدولي، ما أدى إلى اشتعال النيران به وبداخله العمال.



وأضاف المصدر، أن الحادث أسفر عن مصرع وتفحم تسعة عمال، وإصابة 21 آخرين من مستقليه، وجمعيهم من محافظة (كفر الدوار).