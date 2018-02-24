المدلل: لا يوجد حديث عن عقد لقاءات فصائلية في القاهرة

المدلل: لا يوجد حديث عن عقد لقاءات فصائلية في القاهرة
الدكتور أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي
خاص دنيا الوطن
أكد الدكتور أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أنه أمام العقبات التي تواجه طريق المصالحة الوطنية، لا يوجد حديث عن عقد أية لقاءات فصائلية في القاهرة.

وأضاف المدلل لـ"دنيا الوطن": المصالحة تراوح مكانها، ويجب على حركتي فتح وحماس، أن يعملا كي يتم تطبيق مخرجات المصالحة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق في القاهرة، على أن تتوجه الفصائل الفلسطينية هذا الشهر مجددًا لمصر، لإنهاء هذه المرحلة من عُمر الانقسام، لكن لا يوجد حديث عن ذلك، لحد اللحظة.

وطالب المدلل، الرئيس محمود عباس، بأن يدعو لعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، حتى نخرج من هذا المأزق، ونضع استراتيجية موحدة للكل الفلسطيني.

وأوضح، أن قرارات المجلس المركزي، ضُربت بعرض الحائط من قبل أقطاب السلطة الفلسطينية، واللقاءات "التطبيعية" مع بعض القادة الإسرائيليين دليل على ذلك، متابعًا: لذا نحن منذ البداية قلنا: إن قرارات المجلس المركزي، سواء الأخير أو قبل ثلاث سنوات، يجب أن يتم تنفيذها على أرض الواقع، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني، والمفاوضات، وقطع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، وكذلك مع الإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن إسرائيل لم توقف تهديداتها بحق قطاع غزة، لأنها تستهدف المقاومة، وكسر إرادة الشعب الفلسطيني، ويتزامن ذلك مع حصار مفروض على قطاع غزة، والخروج من هذه المآسي يحتاج وقفات جادة من قبل الجميع.

شاهد تصريحات القيادي أحمد المدلل..

 


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