عرض 250 قطعة فنية مؤيدة للفلسطينيين في معهد العالم العربي بباريس

رام الله - دنيا الوطن

قال سفير فلسطين لدى (يونيسكو) منير انسطاس، إنه تم جمع أكثر من 250 قطعة فنية لفنانين مشهورين تتعلق بالشعب الفلسطيني، ليتم عرضها في معهد العالم العربي بباريس، في التاسع من آذار/ مارس المقبل.



وأضاف انسطاس في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ظهر السبت، أن هذه الحملة قديمة جديدة حيث بدأت في سبعينيات القرن الماضي على يد الشهيد عز الدين القلق ممثل منظمة التحرير بفرنسا في ذلك الوقت، وتم جمع أكثر من 200 قطعة فنية ووضعها في لبنان، إلا أنها فقدت إبان الاجتياح الإسرائيلي، لهذا البلد في العام 82.



وأوضح انسطاس، أنه تم إحياء الفكرة من جديد، من خلال التعاون مع فنان فرنسي متضامن مع الشعب الفلسطيني، لاعادة جمع القطع فنية واثرية تتعلق بشعبنا وحقوقه اضافة الى استرجاع تلك التي فقدت في الاجتياح الاسرائيلي للبنان، وعرضها في المعهد العالم العربي بباريس.