الفرا: نأمل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي خطاب الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يعقد اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبية صباح الاثنين المقبل في بروكسل، على أن يعقد اجتماع آخر لهم ظهرًا، مع لجنة المتابعة العربية الخاصة بالقدس، وأمين عام الجامعة العربية.



وأوضح سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مع لجنة المتابعة والأمين العام للجامعة العربية مخصص لمناقشة ملف القضية الفلسطينية، معرباً عن أمله، بأن يخرج الاجتماع ببيان يتبنى وجهة النظر الفلسطينية، وما جاء بخطاب الرئيس محمود عباس الأخير في مجلس الأمن.



وتوقع الفرا، أن يكون على أجندة الاجتماع مع لجنة المتابعة والأمين العام بحث تبني الاتحاد الأوروبي توسيع اللجنة الرباعية الدولية لتفعيل عملها.



وفيما يتعلق بمؤتمر المانحين لوكالة الغوث (أونروا)، أوضح الفرا، أنه يجري التحضير له على قدم وساق، مؤكدًا أن هناك استعداد أوروبي لدعم الوكالة، كي لا تتوقف عن عملها.