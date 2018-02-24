منصور: لمسنا استعدادًا أمريكيًا لخلق إطار دولي متعدد لعملية السلام

منصور: لمسنا استعدادًا أمريكيًا لخلق إطار دولي متعدد لعملية السلام
سفير فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر سفير فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، دعوة المسؤولين الأمريكيين جيسون جرنيلات وجاريد كوشنير، لاجتماع مع أعضاء مجلس الأمن، بعد إلقاء الرئيس محمود عباس خطابه اعتبره نوعاً من الاستعداد الأمريكي، لخلق إطار دولي متعدد لرعاية عملية السلام بدل الانفراد الأمريكي.

وقال منصور: إن المسؤولين الأمريكيين، قالا خلال الاجتماع بأنه سيتم قريبًا الإعلان عن تفاصيل خطة السلام الأمريكية، دون أن يحددا موعدًا دقيقًا لذلك.

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