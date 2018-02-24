الرجوب: فتح لم تقل كلمتها في بعض قضايا المصالحة الوطنية

رام الله - دنيا الوطن

أكد اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن القيادة ستبقى تواصل السعي لإنهاء ملف الانقسام، مشيرًا إلى أن حركة فتح لم تقل كلمتها بعد في بعض القضايا

المتعلقة بالمصالحة، كما أعرب عن أمله بان تقوم بعض الدول الاقليمية بتشجيع الطرفين، لانجاز كل ملفات المصالحة



إلى ذلك، اعتبر الرجوب، إعلان الادارة الأميركية نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في الرابع عشر من آيار/ مايو المقبل استمرارًا للسلوك الأميركي الذي يستخف بالشرعية الدولية، وبقدرة دول العالم للتأثير على الادارة الأمريكية للرجوع عن قرارها.



وقال الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم السبت، أن شعبنا ليس لديه غير مواصلة الصمود فيما تواصل القيادة التمسك بالثوابت الوطنية، ولن تسمح بظهور أي غطاء لصالح النهج الأمريكي الهادف لطمس قضيتنا.



واعتبر رجوب مبادرة الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس الأمن تشكل خارطة طريق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ظل الرعاية الدولية، والتي لاقت اجماعاً عربيًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن هذا الاجماع يؤرق الحكومة الإسرائيلية، والإدارة الأمريكية.