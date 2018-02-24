رأفت: إعلان أمريكا نقل سفارتها لتل أبيب نكبة أخرى للفلسطينيين

رأفت: إعلان أمريكا نقل سفارتها لتل أبيب نكبة أخرى للفلسطينيين
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، الإعلان الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس بتاريخ 14 أيار/ مايو المقبل، معتبراً ذلك اعلان حرب صريح على القضية الفلسطينية، ونكبة أخرى تلم بالشعب الفلسطيني.

وأكد في بيان له اليوم السبت، أن المساس بالقدس الشرقية مخالفًا لكل الإتفاقيات والقرارات الدولية، وتحديًا سافرًا من الإدارة الامريكية للمجتمع الدولي الذي رفض في كانون أول/ ديسمبر الماضي قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل بأغلبية ساحقة.

كما أشار رأفت، إلى أن ما تقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية هو عمل أحادي يعطي إسرائيل الغطاء اللازم لمواصلة جرائمها ويجر المنطقة إلى المجهول، مؤكداً أنه لا سلام ولا اتفاقيات ولا مفاوضات بدون القدس.

وفي نهاية بيانه، طالب رأفت الدول العربية والإسلامية لأخذ مواقف أكثر جدية اتجاه مهبط الديانات الثلاث والعاصمة العربية التي تنتهك منذ عقود وتطبيق قرارات القمم العربية عمان 1980، وقمة بغداد عام 1990، وقمة القاهرة عام 2000 التي دعت الدول العربية الى قطع جميع علاقاتها مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

أخبار ذات صلة

المدلل: لا يوجد حديث عن عقد لقاءات فصائيلية في القاهرة

المدلل: لا يوجد حديث عن عقد لقاءات فصائيلية في القاهرة

عرض 250 قطعة فنية مؤيدة للفلسطينيين في معهد العالم العربي بباريس

عرض 250 قطعة فنية مؤيدة للفلسطينيين في معهد العالم العربي بباريس

الفرا: نأمل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي خطاب الرئيس عباس

الفرا: نأمل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي خطاب الرئيس عباس

منصور: لمسنا استعدادًا أمريكيًا لخلق إطار دولي متعدد لعملية السلام

منصور: لمسنا استعدادًا أمريكيًا لخلق إطار دولي متعدد لعملية السلام

الرجوب: فتح لم تقل كلمتها في بعض قضايا المصالحة الوطنية

الرجوب: فتح لم تقل كلمتها في بعض قضايا المصالحة الوطنية

مشعل للأتراك: القدس تحتاج شهداءكم وأموالكم وجهودكم ومؤسساتكم

مشعل للأتراك: القدس تحتاج شهداءكم وأموالكم وجهودكم ومؤسساتكم

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عرض 250 قطعة فنية مؤيدة للفلسطينيين في معهد العالم العربي بباريس

عرض 250 قطعة فنية مؤيدة للفلسطينيين في معهد العالم العربي بباريس

رأفت: إعلان أمريكا نقل سفارتها لتل أبيب نكبة أخرى للفلسطينيين

رأفت: إعلان أمريكا نقل سفارتها لتل أبيب نكبة أخرى للفلسطينيين

فيديو: أطباء بلا حدود تختتم حملة التوعية ضد الحروق في غزة

فيديو: أطباء بلا حدود تختتم حملة التوعية ضد الحروق في غزة

أبو الغيط: نقل السفارة الأميركية حلقة جديدة وخطيرة في مسلسل الاستفزاز

أبو الغيط: نقل السفارة الأميركية حلقة جديدة وخطيرة في مسلسل الاستفزاز

عربي

38 قتيلاً في تفجيرين بالعاصمة الصومالية

38 قتيلاً في تفجيرين بالعاصمة الصومالية

ما هي الوظيفة الأكثر طلبًا في السعودية؟

ما هي الوظيفة الأكثر طلبًا في السعودية؟

اكتشاف مخبأ ضخم للأسلحة والذخيرة في الجزائر

اكتشاف مخبأ ضخم للأسلحة والذخيرة في الجزائر

الأمن التونسي يعتقل عدداً من العناصر المسلحة

الأمن التونسي يعتقل عدداً من العناصر المسلحة

منوعات

تفاصيل: محمد فؤاد يحبس الفنان تامر عبد المنعم 3 سنوات

تفاصيل: محمد فؤاد يحبس الفنان تامر عبد المنعم 3 سنوات

صور: ناهد السباعي تحتفل بخطوبتها في حفل عائلي

صور: ناهد السباعي تحتفل بخطوبتها في حفل عائلي

ريهانا تحذف حبيبها العربي من صورة مع أصدقائها.. فما السبب

ريهانا تحذف حبيبها العربي من صورة مع أصدقائها.. فما السبب

فيديو: شاهد اليسا تتجاهل نانسى عجرم كلياً

فيديو: شاهد اليسا تتجاهل نانسى عجرم كلياً