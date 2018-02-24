رأفت: إعلان أمريكا نقل سفارتها لتل أبيب نكبة أخرى للفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن

دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، الإعلان الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس بتاريخ 14 أيار/ مايو المقبل، معتبراً ذلك اعلان حرب صريح على القضية الفلسطينية، ونكبة أخرى تلم بالشعب الفلسطيني.



وأكد في بيان له اليوم السبت، أن المساس بالقدس الشرقية مخالفًا لكل الإتفاقيات والقرارات الدولية، وتحديًا سافرًا من الإدارة الامريكية للمجتمع الدولي الذي رفض في كانون أول/ ديسمبر الماضي قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل بأغلبية ساحقة.



كما أشار رأفت، إلى أن ما تقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية هو عمل أحادي يعطي إسرائيل الغطاء اللازم لمواصلة جرائمها ويجر المنطقة إلى المجهول، مؤكداً أنه لا سلام ولا اتفاقيات ولا مفاوضات بدون القدس.



وفي نهاية بيانه، طالب رأفت الدول العربية والإسلامية لأخذ مواقف أكثر جدية اتجاه مهبط الديانات الثلاث والعاصمة العربية التي تنتهك منذ عقود وتطبيق قرارات القمم العربية عمان 1980، وقمة بغداد عام 1990، وقمة القاهرة عام 2000 التي دعت الدول العربية الى قطع جميع علاقاتها مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.