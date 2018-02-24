فيديو: أطباء بلا حدود تختتم حملة التوعية ضد الحروق في غزة

فيديو: أطباء بلا حدود تختتم حملة التوعية ضد الحروق في غزة
خاص دنيا الوطن
اختتمت منظمة أطباء بلا حدود الدولية في قطاع غزة اليوم السبت حفل اختتام حملة التوعية ضد الحروق التي بدأت عام 2015 في الأراضي الفلسطينية.

وشارك في الحفل ممثلين عن منظمات صحية ونسوية، بالإضافة لمشاركة منسقي إدارة أطباء بلا حدود في فلسطين.

وقال محمد أبو مغصيب، المنسق الطبي لأطباء بلا حدود في قطاع غزة أن الحملة شملت الأراضي الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة على وجه الخصوص، بمتابعة وزارة الصحة ومؤسسات المرأة ورياض الأطفال، حيث تم معالجة المئات من الأطفال والشباب وكبار السن خلال فترة تنفيذ الحملة.

وأشار أبو مغصيب، إلى أن هناك ترحيب لدى أطباء بلا حدود بتجديد مثل هذه الحملات في قطاع غزة، لأنها لاقت ترحيب من الجميع كونها حملة مهمة بالمجتمع.

 

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