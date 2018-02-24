حماس: وصف الجبير الحركة بالمتطرفة يسيء لمقاومة الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن

استنكرت حركة "حماس" تصريح وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الذي وصف فيه الحركة بالمتطرفة، معتبرة ذلك تشويها لمقاومة الشعب الفلسطيني.



وقالت الحركة في بيان على موقعها الرسمي، اليوم السبت: "إن استمرار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في التحريض على حركة حماس ووصفه إياها "بالمتطرفة" تضليل للرأي العام وتشويه لمقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأوضح البيان أن هذه التصريحات لا تعكس مزاج الشعب السعودي ولا تتوافق مع مواقف المملكة العربية السعودية المعلنة الداعمة للقضية الفلسطينية وحق شعبنا في التمسك بقضيته وحماية حقوقه والدفاع عنها.



وقالت حماس: "تصريحات الجبير من شأنها تشجيع العدو الإسرائيلي على الاستمرار بارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ورموزه وعناوين نضاله".



ودعت الحركة في بيانها إلى وقف هذه التصريحات المسيئة للمملكة ولمواقفها المساندة لقضايا شعبنا العادلة، وضرورة وضع حد لهذا التحريض غير المبرر والمخالف للتوجهات العربية والإسلامية والدولية في التعامل مع الحركة".



وكان وزير الخارجية السعودي قد دعا قطر في أكثر من مناسبة، إلى التوقف عن دعم تنظيمات مثل "الإخوان المسلمون" وحركة "حماس".