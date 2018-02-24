38 قتيلاً في تفجيرين بالعاصمة الصومالية

38 قتيلاً في تفجيرين بالعاصمة الصومالية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ما لا يقل عن 38 شخصاً مصرعهم أمس الجمعة، في تفجير سيارتيْن مفخختيْن استهدفتا القصر الرئاسي وفندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب ما نقلته وكالة (فرانس برس).

وقال عبد القادر عبد الرحمن أدن، من جهاز سيارات الإسعاف: "لدينا ما لا يقل عن 38 قتيلاً"، بعدما كان أفاد الجمعة عن حصيلة مؤقتة من 18 قتيلاً، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

واستهدف التفجير الأول، الذي أعقبه إطلاق نار بأسلحة أوتوماتيكية، نقطة مراقبة قرب مقر الحكومة، وبعد وقت قليل استهدف تفجير ثان فندق "دوربين" القريب.

وقال الضابط في الشرطة الصومالية إبراهيم محمد "أؤكد أن هجوماً وقع قرب القصر الرئاسي"، مضيفاً أن "سيارة مفخخة أخرى انفجرت قرب فندق افتتح أخيراً".

وأورد ضابط آخر يدعى عبد الله أحمد، أن قوات الأمن قتلت خمسة من المهاجمين و"الوضع عاد إلى طبيعته".

وتبنت حركة الشباب الإسلامية الصومالية المرتبطة بالقاعدة التفجيرين في بيان على الإنترنت، مؤكدة أنها استهدفت مقرين حكوميين.

فيديو أرشيفي: تفجير سيارة مفخخة في مقديشو

 

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