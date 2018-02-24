فيديو: كيف ردت "أوبرا وينفري" على إساءة ترامب؟

رام الله - دنيا الوطنردّت الإعلامية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري، على الهجوم الذي شنه الرئيس دونالد ترامب ضدها، مؤكدة في الوقت ذاته، لشبكة (abc) الإخبارية، أنها لن تترشح للانتخابات الرئاسية عام 2020.وأضاف وينفري: أنه "أمر يبعث على التواضع، أن يكون أناس يعتقدون أن بإمكانك إدارة البلاد، لكن لا أشعر بمقدرتي على إدارة الولايات المتحدة".وأضافت متهكمة على ترامب، أنها ربما كانت متزعزعة طيلة 35 سنة ماضية.وحول عدم ردها المباشر على تغريدة الرئيس الأميركي، قالت اوبرا وينفري (64 عامًا) إنها تفضل عدم التعامل مع السلبية.وكان ترامب، وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وصف وينفري بـ"المتزعزعة"، متهماً إياها بطرح أسئلة منحازة على ضيوفها.وتابع ترامب في لهجة متحدية، دعوته أوبرا وينفري لخوض غمار انتخابات 2020، كي تُمنى بالهزيمة مثل غيرها.