هيئة الأسرى: الشهيد السراديح قتل برصاصة أسفل البطن من مسافة صفر

رام الله - دنيا الوطن

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، على لسان الطبيب الفلسطيني ريان العلي، والذي شارك في عملية تشريح جثمان الشهيد ياسين السراديح (33 عاماً)، أن الأخير أعدم برصاصة أسفل البطن أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر.



وقالت الهيئة في بيان صدر عنها أمس الجمعة: "إن الرصاصة التي أصابت الشهيد، أدت إلى حدوث نزيف دموي، وتمزق الشريان "الحرقفي الأيمن" والوريد "الحرقفي الأيمن"، حيث خرجت من منطقة الظهر، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وأوضحت الهيئة في بيانها، أن عملية التشريح، كشفت أيضاً عن حدوث كسور في منطقة الحوض، كذلك وجود آثار لكدمات ورضوض في منطقة الرأس والصدر والرقبة والأكتاف.



وأشارت إلى أن عملية تشريح جثمان الشهيد السراديح، جرت ظهر اليوم، في معهد الطب العدلي (أبو كبير)، بمشاركة الطبيب الفلسطيني ريان العلي، والذي تم اختياره بالتعاون ما بين الهيئة ووزارة العدل الفلسطينية، وتم التنسيق له وإصدار تصريح لحضور التشريح من قبل هيئة الشؤون المدنية.



وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: "إن الاحتلال لم يحدد بعد موعداً لتسليم جثمان الشهيد"، مشيراً إلى أن الاحتلال أعدم الشهيد ميدانياً، وعن سبق إصرار، حيث تعرض للقتل العمد برصاصة من مسافة صفر، والضرب الوحشي على يد جنود الاحتلال، حسب ما كشفته كاميرات المراقبة المنصوبة في أحد المحال التجارية القريبة من مكان تنفيذ الاحتلال جريمته.



وأكد قراقع، أن نتائج التشريح، تفند الرواية والادعاء الإسرائيلي بأن الشهيد توفي نتيجة استنشاقه الغاز.



واعتبر قراقع، أن هذه جريمة حرب بشعة تكرر حكومة الاحتلال تنفيذها في ظل حالة التصعيد في عمليات الإعدام الميداني التعسفي، والتي تزايدت منذ عام 2015.



ودعا إلى محاكمة دولة الاحتلال على جرائمها، ومقاضاتها في محكمة الجنايات الدولية، مشيراً إلى أن سياسة الإعدامات بدل الاعتقال، أصبحت نهجاً وجزءاً من السياسية الإسرائيلية المتعمدة.



وأوضح قراقع، أنه كان بإمكان الاحتلال اعتقال الشهيد السراديح بدل إطلاق النار عليه بشكل مباشر، وضربه بصورة وحشية أدت إلى كسر الحوض وإصابته برضوض في مختلف أنحاء جسده، حيث توضح الكاميرات، أنه لم يكن يشكل خطراً على جنود الاحتلال.



وبحسب بيان صدر عن الإدارة العامة للطب الشرعي في وزارة العدل، أنه من متابعة تشريح جثمان الشهيد ياسين السراديح تبين ما يلي:



وجدت آثار كدمات وسحجات واسعة على جثة الشهيد، وخاصة في منطقة فروة الرأس في الناحية الجدارية اليسرى والجبهة اليمنى، وفي الناحية الجانبية اليمنى للصدر، وكذلك كدمات واسعة أسفل الظهر، حيث إن هذه الإصابات تتماشى مع الضرب الشديد بأجسام صلبة.



تبين إصابة الشهيد بعيار ناري نافذ إلى داخل تجويف الحوض من أسفل الناحية اليمنى لجدار البطن، حيث أظهرت الصفة التشريحية وجود تجمع لكمية كبيرة من الدماء السائلة والمتجلطة داخل تجويف البطن والحوض ناجمة عن تمزق في الأوعية الدموية اليمنى للحوض، وبالتحديد الشريان الحرقفي الداخلي الأيمن والوريد الحرقفي الأيمن نتيجة الإصابة بالعيار الناري النافذ، حيث أحدث بالإضافة لذلك كسوراً متفتتة في الفقرات العجزية (فقرات أسفل الظهر)، وقد تم العثور على جسم معدني مشوه وهو عبارة عن العيار الناري المتفتت في منطقة العجز، هذا بالإضافة إلى وجود عدة شظايا صغيرة من نفس العيار الناري.



وعليه فإن سبب الوفاة المباشر هو الصدمة النزفية الناجمة عن تمزق الأوعية الدموية في منطقة الحوض، نتيجة الإصابة بعيار ناري نافذ.



وبناء عليه، فإن الإدارة العامة للطب الشرعي في وزارة العدل تعكف على إعداد تقرير مفصل عن عملية الكشف الظاهري والتشريح للشهيد، وتوثيقه رسمياً وتقديمه لوزير العدل والنيابة العامّة لاتخاذ المقتضى القانوني، بالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة وذوي الشهيد.