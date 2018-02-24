مشروعان إسرائيليان لسن قانون يمنع إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين

مشروعان إسرائيليان لسن قانون يمنع إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إنه من المتوقع، أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون القانون، يوم الأحد المقبل، مشروعين متشابهين لسن قانون يمنع إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين.

 وقدم المشروع الأول النائب بتسلئيل سموطريتش، من حزب (البيت اليهودي)، والثاني عوديد فورير، من (يسرائيل بيتينو).

ووفقاً لاقتراح فورير، تتوقف إسرائيل عن إعادة جثث الشهداء، طالما احتجزت حركة حماس مواطنين إسرائيليين أو جثث إسرائيليين.

ووفقًا لاقتراح سموطريتش، فإنه بما أن جنازات الشهداء، تحولت إلى مناسبات للتحريض على ما زعم أنه (إرهاب)، لذا يجب التحديد في القانون بأن الشهداء سيدفنون في مقابر الشهداء الأوائل، ومنح رئيس الحكومة الإسرائيلية، إمكانية الأمر بإعادة جثة الفلسطينيين، لأسباب خاصة.

وجاءت المبادرة إلى هذين المشروعين في أعقاب إعادة جثتي منفذ عملية (هار أدار) في سبتمبر/ أيلول الماضي، التي أسفرت عن قتل حارسين وجندي، ومنفذ عملية الطعن في (كرمي تسور)، قبل أسبوعين، والتي أصيب خلالها حارس أمني بجراح طفيفة.

أخبار ذات صلة

المدلل: لا يوجد حديث عن عقد لقاءات فصائيلية في القاهرة

المدلل: لا يوجد حديث عن عقد لقاءات فصائيلية في القاهرة

عرض 250 قطعة فنية مؤيدة للفلسطينيين في معهد العالم العربي بباريس

عرض 250 قطعة فنية مؤيدة للفلسطينيين في معهد العالم العربي بباريس

الفرا: نأمل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي خطاب الرئيس عباس

الفرا: نأمل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي خطاب الرئيس عباس

منصور: لمسنا استعدادًا أمريكيًا لخلق إطار دولي متعدد لعملية السلام

منصور: لمسنا استعدادًا أمريكيًا لخلق إطار دولي متعدد لعملية السلام

الرجوب: فتح لم تقل كلمتها في بعض قضايا المصالحة الوطنية

الرجوب: فتح لم تقل كلمتها في بعض قضايا المصالحة الوطنية

مشعل للأتراك: القدس تحتاج شهداءكم وأموالكم وجهودكم ومؤسساتكم

مشعل للأتراك: القدس تحتاج شهداءكم وأموالكم وجهودكم ومؤسساتكم

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عرض 250 قطعة فنية مؤيدة للفلسطينيين في معهد العالم العربي بباريس

عرض 250 قطعة فنية مؤيدة للفلسطينيين في معهد العالم العربي بباريس

رأفت: إعلان أمريكا نقل سفارتها لتل أبيب نكبة أخرى للفلسطينيين

رأفت: إعلان أمريكا نقل سفارتها لتل أبيب نكبة أخرى للفلسطينيين

فيديو: أطباء بلا حدود تختتم حملة التوعية ضد الحروق في غزة

فيديو: أطباء بلا حدود تختتم حملة التوعية ضد الحروق في غزة

أبو الغيط: نقل السفارة الأميركية حلقة جديدة وخطيرة في مسلسل الاستفزاز

أبو الغيط: نقل السفارة الأميركية حلقة جديدة وخطيرة في مسلسل الاستفزاز

عربي

38 قتيلاً في تفجيرين بالعاصمة الصومالية

38 قتيلاً في تفجيرين بالعاصمة الصومالية

ما هي الوظيفة الأكثر طلبًا في السعودية؟

ما هي الوظيفة الأكثر طلبًا في السعودية؟

اكتشاف مخبأ ضخم للأسلحة والذخيرة في الجزائر

اكتشاف مخبأ ضخم للأسلحة والذخيرة في الجزائر

الأمن التونسي يعتقل عدداً من العناصر المسلحة

الأمن التونسي يعتقل عدداً من العناصر المسلحة

منوعات

تفاصيل: محمد فؤاد يحبس الفنان تامر عبد المنعم 3 سنوات

تفاصيل: محمد فؤاد يحبس الفنان تامر عبد المنعم 3 سنوات

صور: ناهد السباعي تحتفل بخطوبتها في حفل عائلي

صور: ناهد السباعي تحتفل بخطوبتها في حفل عائلي

ريهانا تحذف حبيبها العربي من صورة مع أصدقائها.. فما السبب

ريهانا تحذف حبيبها العربي من صورة مع أصدقائها.. فما السبب

فيديو: شاهد اليسا تتجاهل نانسى عجرم كلياً

فيديو: شاهد اليسا تتجاهل نانسى عجرم كلياً