مشروعان إسرائيليان لسن قانون يمنع إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إنه من المتوقع، أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون القانون، يوم الأحد المقبل، مشروعين متشابهين لسن قانون يمنع إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين.



وقدم المشروع الأول النائب بتسلئيل سموطريتش، من حزب (البيت اليهودي)، والثاني عوديد فورير، من (يسرائيل بيتينو).



ووفقاً لاقتراح فورير، تتوقف إسرائيل عن إعادة جثث الشهداء، طالما احتجزت حركة حماس مواطنين إسرائيليين أو جثث إسرائيليين.



ووفقًا لاقتراح سموطريتش، فإنه بما أن جنازات الشهداء، تحولت إلى مناسبات للتحريض على ما زعم أنه (إرهاب)، لذا يجب التحديد في القانون بأن الشهداء سيدفنون في مقابر الشهداء الأوائل، ومنح رئيس الحكومة الإسرائيلية، إمكانية الأمر بإعادة جثة الفلسطينيين، لأسباب خاصة.



وجاءت المبادرة إلى هذين المشروعين في أعقاب إعادة جثتي منفذ عملية (هار أدار) في سبتمبر/ أيلول الماضي، التي أسفرت عن قتل حارسين وجندي، ومنفذ عملية الطعن في (كرمي تسور)، قبل أسبوعين، والتي أصيب خلالها حارس أمني بجراح طفيفة.