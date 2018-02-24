للمرة الثامنة.. التحقيق مع "درعي" بشبهة غسيل الأموال

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية، إنه تم يوم الخميس الماضي، التحقيق مع وزير الداخلية الإسرائيلية أرييه درعي، للمرة الثامنة، في وحدة (لاهف 433)، بشبهة غسيل الأموال، وإخفاء الضرائب، والخداع، وخرق الثقة.



وفي ختام التحقيق معه، كتب درعي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أجبت على كل الأسئلة التي وجهت لي، كل شيء جيد الآن، وسيكون أفضل بعون الله".



ويدور التحقيق مع درعي، حول الاشتباه باستغلال أموال تم تحويلها لجمعية تديرها زوجته، لأغراض شخصية، بما فيها شراء عقارات.