تسجيلات محرر (واللا) أجبرت مندلبليت على التحقيق بملف (4000)





ووفقا للتقرير، فقد كان مندلبليت متردداً جداً حول ما إذا كانت القضية تتطلب تحقيقاً من قبل الشرطة، ولكن التسجيلات التي سُمع فيها ألوفيتش، وهو يهتم بنشر تغطية إيجابية لنتنياهو، على ما يبدو مقابل المنافع التي أعطيت لبيزك، هي التي أقنعته بأن التحقيق ضروري.



كما ساعدت تسجيلات يشوعا، التي اعتبرت بين المحققين بمثابة "شريط ساخن" في التحقيق ونوع من الدليل الذهبي، محققي سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية، على فتح التحقيق الاقتصادي قبل بضعة أشهر في قضية (بيزك).



وبفضل الشريط الذي أحيل إلى مندلبليت، تمت الموافقة على تشكيل فريق تحقيق مع الوحدة الاقتصادية، التي ولدّت في الواقع التطور الدرامي وموجة الاعتقالات في الأسبوع الماضي.



وقال يشوعا خلال التحقيق معه إنه بدأ يشتبه بالفساد عندما بدأ ألوفيتش بالضغط عليه لتوفير تغطية أكثر إيجابية لنتنياهو، وهو ما أدى إلى قيامه بتسجيل ألوفيتش وهو يطلب منه ذلك.



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: إن التسجيلات التي حولها محرر موقع (واللا) العبري ايلان يشوعا، إلى محققي سلطة الأوراق المالية، كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، بالنسبة للمستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، وهي التي أقنعته، عملياً، بفتح تحقيق في الملف (4000) قضية (بيزك - واللا).وقد وصلت التسجيلات التي كشفت عنها (يديعوت أحرونوت)، الخميس الماضي، إلى محققي سلطة الأوراق المالية، قبل عدة أسابيع، وساعدت في إقناع شلومو فيلبر، في الأيام الأخيرة، على توقيع اتفاقية الشاهد الملكي.ويُسمع في التسجيلات صوت صاحب (بيزك) و(واللا) شاؤول ألوفيتش، وهو يضغط على يشوعا، كي ينشر تغطية إعلامية إيجابية عن عائلة نتنياهو في (واللا)، وفي الواقع كان ينقل إليه أوامر تتعلق بالتحرير.ونشرت أخبار القناة العاشرة، مساء الخميس، أن التسجيل نفسه سمح للمستشار القانوني بإصدار أمر بإجراء تحقيق سري ضد المتورطين في القضية (4000)، حتى قبل الكشف عنه.