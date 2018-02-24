رغم كل قضايا الفساد.. نتنياهو يرفض الاستقالة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إن المسؤولين في محيط رئيس الوزراء الإسرائيلي، مصابون بالصدمة إزاء التقارير حول التنكيل والإهانة لأناس عاديين في المعتقل، وبسبب جنون الأجهزة ضد رئيس الوزراء ومحيطه القريب.



وفي أعقاب ذلك، قال رئيس الوزراء للمقربين منه: إن "الحقيقة ستنتصر، سأواصل قيادة الدولة".



والى جانب ذلك، نشر نتنياهو، أمس (الخميس)، شريطًا يسعى من خلاله إلى الإظهار بأن الأمور تجري كالمعتاد، وقد أنهى نتنياهو الشريط، الذي يُعدد فيه نشاطه هذا الأسبوع، بلدغة موجهة إلى من يعتقدون بأنه لا يؤدي وظائفه، حيث يقول: "لاحظت شيئاً لا يؤدي وظيفته"، ومن ثم يقوم بإشعال مصباح مُطفأ.



وقبل ذلك، تطرق وزير التعليم نفتالي بينت، أمس الخميس، إلى ما يدور من إشاعات سياسية، وأوضح أن حزبه لا ينوي مد يده لإسقاط الحكومة.



وقال بينت: "حسب قدرتي في الحكم على الأمور، فان رئيس الوزراء يؤدي وظائفه كما ينبغي"، وجاء تشديد بينت هذا على خلفية التطورات الدراماتيكية في ملف (4000)، وعلى حد قوله فإن "مسائل القيم خاضعة لحكم الناخب، والأمور الجنائية تحسم في جهاز إنفاذ القانون، نحن نأمل جدًا أن يخرج رئيس الوزراء نقياً من كل الإجراءات، لصالحه ولصالح دولة إسرائيل".



وفي مقابلة مع إذاعة الجيش قال بينت: "لن أفكك الحكومة حتى لو تم تقديم لائحة اتهام.. أنا لا أحب الخطوط الحمراء، ولكن نقطة القرار هي لا سمح الله إذا ما تم تقديم لائحة اتهام، وحتى ذلك الحين لا توجد معضلة".