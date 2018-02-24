تعيين مسؤولة بالمستوطنات قاضية في المحكمة المركزية بإسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن لجنة تعيين القضاة، قررت يوم الخميس الماضي، تعيين حايا زاندبرغ، رئيسة لجنة تسوية المستوطنات بالضفة الغربية، قاضية في المحكمة المركزية في القدس. وقد رشحت وزيرة القضاء أييلت شاكيد، زاندبرغ لهذا المنصب، بعد خدمتها في النيابة العامة، حيث كانت تعتبر من الشخصيات الموالية لشاكيد هناك.



ويشار إلى أن، شاكيد قدمت في الشهر الماضي، مشروع قانون ينتزع من المحكمة العليا صلاحية مناقشة إلتماسات الفلسطينيين، وتحويلها إلى المحكمة المركزية، التي عينت زاندبرغ فيها، والتي يتبين من فحص أجرته (هآرتس) لمقرراتها في لجنة تسوية المستوطنات، بأنها انتهجت خطاً موالياً للمستوطنين، ومناقضاً لموقف المستشار القانوني في الجيش الإسرائيلي.



وفي الماضي، حاولت الوزيرة شاكيد تعيين زاندبرغ لمنصب نائب المستشار القانوني للشؤون الجنائية، لكنه تم في نهاية المطاف تعيين عميت مراري لهذا المنصب.



وكان زوج زاندبرغ، البروفيسور حاييم زاندبرغ، مرشحاً من قبل شاكيد للمحكمة العليا في الجولة السابقة من التعيينات، وبسبب ترشيح زوجته، لم يدرج اسمه في قائمة المرشحين للمحكمة العليا هذه المرة.