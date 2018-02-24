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شؤون فلسطينية
الاحتلال يعتقل والد الأسيرة إسراء جعابيص
2018-02-24
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رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والد الأسيرة الجريحة إسراء جعابيص، أثناء تواجده في شارع المدارس ببلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة.
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