مصرع أربعة أشخاص في 200 حادث سير الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطن

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 123 شخصاً آخرون بجروح، في 200 حادث سير، وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.



وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور، سجلت 200 حادث سير، نتج عنها مصرع أربعة أشخاص، وإصابة 123 شخصاً، وصفت إصابة ستة منهم بالخطيرة، وتسعة بالمتوسطة، و108 بالطفيفة.



وبينت، أن شرطة المرور، فحصت الأسبوع الماضي 5541 مركبة، وأنزلت عن الشارع 207 مركبات لا تتوفر فيها شروط السلامة العامة، فيما حررت 2828 مخالفة مرورية، وحجزت 132 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 183 مركبة غير قانونية.