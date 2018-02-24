مدير حملة ترامب الانتخابية يواجه اتهامات جديدة

مدير حملة ترامب الانتخابية يواجه اتهامات جديدة
بول مانافورت
رام الله - دنيا الوطن
وجه روبرت مولر، المدعي الخاص الأمريكي، اتهامات إضافة للمدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية بول مانافورت، بدفع مبالغ كبيرة للساسة الأوروبيين، باسم حزب الرئيس الأوكراني السابق.

ووفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، فقد أكد نص الاتهام الذي رفعت المحكمة السرية عنه أمس الجمعة، أن مانافورت "استأجر سرياً مجموعة من الساسة الأوروبيين السابقين، كي يقفوا لصالح أوكرانيا، ويقوموا بنشاط اللوبي في الولايات المتحدة".

وجاء في نص الاتهام، أن مانافورت أنفق على هذه الأهداف أكثر من مليوني يورو، دون الإشارة إلى وسائل نقل هذه النقود للساسة الأوروبيين.

وكانت المحكمة وجهت إلى مانافورت سابقاً اتهامات بالاحتيال وتبييض عشرات الملايين من الدولارات، وقد اعترف شريك مانافورت ريك غيتس أمس الجمعة، بذنبه في عدد من الاتهامات الموجهة إليهما.

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