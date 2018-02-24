توسك: الرؤية البريطانية حول العلاقة مع الاتحاد الأوروبي مَحض أوهام

توسك: الرؤية البريطانية حول العلاقة مع الاتحاد الأوروبي مَحض أوهام
رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إن الرؤية البريطانية حول مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد (بريكست) "تستند إلى محض أوهام".

وأوضح توسك الذي يترأس الهيئة التي تضم قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إثر قمة غير رسمية في بروكسل: "أنا مسرور بأن الحكومة البريطانية تتجه على ما يبدو إلى موقف أكثر تفصيلاً، ولكن إذا كان ما تنقله وسائل الإعلام صحيحاً، فإنني أخشى أن يكون الموقف البريطاني مستنداً إلى محض أوهام"، وفق ما أوردت (سكاي نيوز).

وتلقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خطاباً مهما في الثاني من آذار/مارس، يتناول علاقة لندن بالاتحاد الأوروبي بعد (بريكست)، عقب اتفاق وزرائها على خطة.

وأفاد وزير بريطاني، أنهم اتفقوا على أن بريطانيا، ستسعى إلى التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي في قطاعات معينة من الاقتصاد، ولكنها ستحافظ على حقها في الاختلاف.

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