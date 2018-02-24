اكتشاف مخبأ ضخم للأسلحة والذخيرة في الجزائر

اكتشاف مخبأ ضخم للأسلحة والذخيرة في الجزائر
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اكتشف الجيش الجزائري، مخبأ يضم كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة بمحافظة (أدرار) الحدودية جنوبي غرب الجزائر.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية: إن مخبأ الأسلحة يضم ثماني رشاشات من مختلف الأنواع من بينها الثقيلة، وقاذف صاروخي من نوع (آر بي جي) وستة صواريخ أخرى و18 قاذف هاون و98 قذيفة و24 قنبلة يدوية وأشرطة ومخازن ذخيرة و34 حشوة دافعة و15 صمامًا و7 مشاعل وكمية هامة من الذخيرة.

وأضافت: عناصر من الجيش بمدن تمنراست وعين قزام والمدية وسيدي بالعباس، أوقفت أربعة مهربين وصادرت منهم ثلاثة أسلحة نارية وذخيرة ومعدات تنقيب عن الذهب، مشيرة إلى أنه تم إيقاف 22 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بمدن تلمسان وبشار وإدرار.

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