قتيل وجرحى في هجوم بالعاصمة الأفغانية كابل

قتيل وجرحى في هجوم بالعاصمة الأفغانية كابل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخص على الأقل مصرعه، فيما أصيب ستة آخرون في تفجير وقع اليوم السبت، أمام مقر الاستخبارات الأفغانية القريب من الحي الدبلوماسي في العاصمة كابل، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الأفغانية.

وقال نجيب دانيش الناطق باسم الوزارة لوكالة (فرانس برس): "إن رجلاً فجر نفسه في قطاع شاش داراك في كابل، ما أدى إلى مقتل شخص واحد وجرح ستة آخرين".

وتحدث شهود عيان عن "انفجار هائل" وقع عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً (04,00 بتوقيت غرينتش)، في أوج ساعة الازدحام، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وذكر صحفي من (فرانس برس) أن قوات الأمن طوقت الحي.

ويقع مقر إدارة الأمن الوطني، جهاز الاستخبارات الأفغاني على حدود "المنطقة الخضراء" الحي الدبلوماسي، بالقرب من السفارة الأميركية، ومن مقر قيادة عملية "الدعم الحازم" التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي، ويقودها ضباط أميركيون.

لكن مصدرا داخل مقر جهاز الاسخبارات قال: "إن التفجير يستهدف بالتأكيد الاستخبارات الافغانية".

وأضاف: "الانفجار وقع أمام المدخل الرئيسي، وجميع الجرحى من أفراد إدارة الأمن الوطني".

وكان حاجز التفتيش الذي يحرس المدخل إلى مقر المخابرات ووزارات الدفاع والمناجم والشؤون الاجتماعية تعرض لهجوم انتحاري أسفر عن سقوط ستة قتلى في 25 كانون الثاني/ يناير، وقد تبنى تنظيم الدولة هذا الهجوم.

فيديو أرشيفي: انفجار يهز الحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية

 

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