مصرع 46 حُوثياً باشتباكات مع القوات اليمنية الشرعية بالساحل الغربي

مصرع 46 حُوثياً باشتباكات مع القوات اليمنية الشرعية بالساحل الغربي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 46 مسلحاً من جماعات الحوثي مصرعهم أمس الجمعة، في اشتباكات مع القوات اليمنية الشرعية بالساحل الغربي.

وأفاد مصدر يمني، أن المواجهات تركزت بالقرب من مفترق الجراحي جبل راس ومناطق شمال حيس، بالإضافة إلى الطريق الممتد نحو الجراحي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وفي سياق متصل، قصفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات عسكرية في مزارع، تتحصن فيها جماعات الحوثي، شرق الجراحي، كما قصفت تعزيزات للحوثيين في جبل راس.

هذا وتجددت الاشتباكات بين قوات الشرعية وجماعات الحوثي شرقي مدينة تعز، بعد أيام من توقفها.

وجاء تجدد المواجهات إثر هجمات لقوات الشرعية، تسعى من خلالها لاستعادة تلال جبلية تتمركز فيها الجماعات، وتستخدمها في قصف المدينة.

ووفقاً لبيان قوات الشرعية، فإن المواجهات خلال الساعات الماضية، أسفرت عن مقتل عشرين من جماعات الحوثي وإصابة آخرين.  

فيديو أرشيفي: اشتباكات بين القوات اليمنية والحوثيين


 

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