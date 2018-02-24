مسؤول سعودي: مشكلة قطر صغيرة جدًا جدًا

رام الله - دنيا الوطنقال المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني: إن مشكلة قطر صغيرة جدًا جدًا، وأقل من أن تطرح في المؤتمرات الدولية واللقاءات السياسية.وكتب القحطاني في عدة تغريدات بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن مشكلة قطر لا تشغل بال السياسة السعودية ولا باقي دول المقاطعة، مستشهدًا بحديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حين قال سابقًا: "مشكلة قطر صغيرة جدًا جدًا جدًا".وأضاف: "ما كان ينكره ساسة قطر، أثبتت دول المقاطعة صحته"، متابعًا: السعودية لا تعاني لا اقتصاديًا ولا اجتماعيًا ولا سياسيًا على عكس قطر التي تعاني من ذلك.