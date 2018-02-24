الخارجية الأمريكية تحدد موقع سفارتها المؤقتة في القدس

الخارجية الأمريكية تحدد موقع سفارتها المؤقتة في القدس
الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، أمس الجمعة: إن السفير الأمريكي، وعدداً صغيراً من العاملين، سيشرعون في تشغيل "سفارة مؤقتة" من داخل مبنى يضم في الوقت الراهن الشؤون القنصلية بحي أرنونا في القدس.

وأوضحت ناورت، وفق ما أوردت وكالة (رويترز) للأنباء، أن عملية البحث بدأت بالفعل عن موقع دائم للسفارة بدلاً من الموقع الحالي في تل أبيب.

هذا وتعتزم الولايات المتحدة فتح سفارة جديدة في القدس في أيار/مايو بالتزامن مع الذكرى السنوية السبعين لقيام إسرائيل، حيث تأتي الخطوة، التي وصفتها وزارة الخارجية الأمريكية بأنها "تاريخية"، في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويخالف إعلان ترامب سياسة اتبعتها الولايات المتحدة لعشرات السنين، ويُسعد الحكومة الإسرائيلية، لكنه يثير غضب الفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، حيث أثار الإعلان انتقادات بعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

والإطار الزمني المقترح الجديد أسرع مما توقع كثيرون، ففي كانون الثاني/ يناير، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أمام الكنيست الإسرائيلي: إن ذلك سيحدث بحلول نهاية العام المقبل.

ويمارس ساسة مؤيدون لإسرائيل في واشنطن ضغوطاً منذ فترة طويلة لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وقد قطع ترامب وعداً على نفسه خلال حملة الدعاية لانتخابات 2016 بأن يحقق ذلك.

ومن المعتقد، أن بنس وديفيد فريدمان السفير الأمريكي الذي عينه ترامب لدى إسرائيل مارسا ضغوطاً شديدة من أجل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة، وكان لهذا القرار شعبية بين كثيرين من المحافظين والمسيحيين الإنجيليين، الذين منحوا أصواتهم في الانتخابات لترامب وبنس، ويؤيد كثيرون منهم الاعتراف السياسي بأحقية إسرائيل في المدينة.

لماذا تلعب القدس دوراً مهما في الصراع في الشرق الأوسط؟الدين والسياسة والتاريخ، القدس مدينة مقدسة في اليهودية والمسيحية والإسلام ولكل ديانة مواقع ذات أهمية كبرى فيها.

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