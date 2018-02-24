(بوكو حرام) تختطف 111 فتاة من مدرسة نيجيرية

(بوكو حرام) تختطف 111 فتاة من مدرسة نيجيرية
جماعة بوكو حرام
رام الله - دنيا الوطن
اختطفت جماعة (بوكو حرام) 111 فتاة، خلال هجوم مسلح، على مدرسة في ولاية (يوبي) النيجيرية.

ووفق صحيفة (بي أم نيوز) المحلية، فقد تضاربت المعلومات بشأن عدد الطالبات المفقودات، فهناك تقارير تشير إلى أنهن 50 فتاة، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن العدد يتجاوز المائة.

وأفادت حكومة الولاية، بأن الجيش أنقذ الفتيات، إلا أن حاكم ولاية (يوبي)، قال: إن التلميذات الست والسبعين المخطوفات، اللواتي ذكرت تقارير أن الجيش أنقذهن من جماعة (بوكو حرام) المتشددة لم يظهرن بعد.

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