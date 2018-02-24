الملك سلمان وبن زايد وتميم يلتقون ترامب

رام الله - دنيا الوطن

أكد مسؤولون أميركيون، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، سيلتقون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشهرين المقبلين، وسط جهود البيت الأبيض، لحل خلاف بين الجيران في الخليج.



وقالت وكالة (رويترز)، إن مسؤول أميركي كبير، ذكر أن القادة الخليجيين، يعتزمون جميعًا، القيام بزيارة ترامب في آذار/ مارس وأبريل/ نيسان المقبلين.



وأضاف المسؤول الأمريكي، أن جدول الأعمال سيشمل عقد قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأمل واشنطن أن تُعقد في وقت لاحق هذا العام، فضلاً عن مناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط والخلافات مع إيران.