الملك سلمان وبن زايد وتميم يلتقون ترامب

الملك سلمان وبن زايد وتميم يلتقون ترامب
قادة الخليج مع ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤولون أميركيون، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، سيلتقون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشهرين المقبلين، وسط جهود البيت الأبيض، لحل خلاف بين الجيران في الخليج.

وقالت وكالة (رويترز)، إن مسؤول أميركي كبير، ذكر أن القادة الخليجيين، يعتزمون جميعًا، القيام بزيارة ترامب في آذار/ مارس وأبريل/ نيسان المقبلين.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن جدول الأعمال سيشمل عقد قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأمل واشنطن أن تُعقد في وقت لاحق هذا العام، فضلاً عن مناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط والخلافات مع إيران.

أخبار ذات صلة

38 قتيلاً في تفجيرين بالعاصمة الصومالية

38 قتيلاً في تفجيرين بالعاصمة الصومالية

ما هي الوظيفة الأكثر طلبًا في السعودية؟

ما هي الوظيفة الأكثر طلبًا في السعودية؟

اكتشاف مخبأ ضخم للأسلحة والذخيرة في الجزائر

اكتشاف مخبأ ضخم للأسلحة والذخيرة في الجزائر

الأمن التونسي يعتقل عدداً من العناصر المسلحة

الأمن التونسي يعتقل عدداً من العناصر المسلحة

مصرع 46 حُوثياً باشتباكات مع القوات اليمنية الشرعية بالساحل الغربي

مصرع 46 حُوثياً باشتباكات مع القوات اليمنية الشرعية بالساحل الغربي

ترامب يؤكد: لدينا هدف وحيد في سوريا

ترامب يؤكد: لدينا هدف وحيد في سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عرض 250 قطعة فنية مؤيدة للفلسطينيين في معهد العالم العربي بباريس

عرض 250 قطعة فنية مؤيدة للفلسطينيين في معهد العالم العربي بباريس

رأفت: إعلان أمريكا نقل سفارتها لتل أبيب نكبة أخرى للفلسطينيين

رأفت: إعلان أمريكا نقل سفارتها لتل أبيب نكبة أخرى للفلسطينيين

فيديو: أطباء بلا حدود تختتم حملة التوعية ضد الحروق في غزة

فيديو: أطباء بلا حدود تختتم حملة التوعية ضد الحروق في غزة

أبو الغيط: نقل السفارة الأميركية حلقة جديدة وخطيرة في مسلسل الاستفزاز

أبو الغيط: نقل السفارة الأميركية حلقة جديدة وخطيرة في مسلسل الاستفزاز

عربي

38 قتيلاً في تفجيرين بالعاصمة الصومالية

38 قتيلاً في تفجيرين بالعاصمة الصومالية

ما هي الوظيفة الأكثر طلبًا في السعودية؟

ما هي الوظيفة الأكثر طلبًا في السعودية؟

اكتشاف مخبأ ضخم للأسلحة والذخيرة في الجزائر

اكتشاف مخبأ ضخم للأسلحة والذخيرة في الجزائر

الأمن التونسي يعتقل عدداً من العناصر المسلحة

الأمن التونسي يعتقل عدداً من العناصر المسلحة

منوعات

تفاصيل: محمد فؤاد يحبس الفنان تامر عبد المنعم 3 سنوات

تفاصيل: محمد فؤاد يحبس الفنان تامر عبد المنعم 3 سنوات

صور: ناهد السباعي تحتفل بخطوبتها في حفل عائلي

صور: ناهد السباعي تحتفل بخطوبتها في حفل عائلي

ريهانا تحذف حبيبها العربي من صورة مع أصدقائها.. فما السبب

ريهانا تحذف حبيبها العربي من صورة مع أصدقائها.. فما السبب

فيديو: شاهد اليسا تتجاهل نانسى عجرم كلياً

فيديو: شاهد اليسا تتجاهل نانسى عجرم كلياً